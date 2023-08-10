Şehitlerin kanı yerde kalmadı! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, aralarında dünkü hain saldırının planlayıcısının da bulunduğu 4 terörist etkisiz hale getirildi. Kritik operasyona ilişkin Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi.

Şehitlerin kanı yerde kalmadı! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu 6 asker şehit olmuştu.

Teröristlerinin hain saldırısının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri bölgedeki operasyonlarına hız verdi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör yuvalarını güçlü şekilde vurmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Operasyonlar sürerken aralarında dünkü hain saldırının planlayıcısının da bulunduğu 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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