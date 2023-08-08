Sıcaklar gidiyor sağanak yağış geliyor! Meteoroloji'den dikkat çeken açıklama

Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak havalar yerini biraz da olsa serinliğe bırakıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelere göre Marmara bölgesinde, İstanbul ve Yalova çevreleri ile Bursa’nın kuzey kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise gece saatlerinden itibaren gök gürültülü yağış beklentisi olurken kuvvetli rüzgara karşı vatandaşlara tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Meteoroloji raporuna göre Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Hatay'ın kıyı kesimlerinde ise sağanak yağış beklentisi olduğu açıklandı.