Somali Cumhurbaşkanı'nın Oğlu Asli Kusurlu Bulundu! Kazayla İlgili Adli Tıp Kurumu Raporu Tamamlandı

İstanbul'da motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak hayatını kaybetmesine neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, Adli Tıp Kurumunca hazırlanan ek raporda "asli kusurlu" bulundu.

Raporda, otomobil sürücüsü Mahmud'un sağ şeride yönelerek manevra yaparken, motosiklet sürücüsü Göçer'in de hızını azaltarak sağ şeride doğru yöneldiği belirtildi. Araç sürücüsünün bu durumu dikkate almadığı, frene basmadığı ve takip mesafesini korumadığı vurgulanan raporda, Mahmud'un "asli kusurlu" olduğu kaydedildi.

Ancak aynı raporda, kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer de "tali kusurlu" bulundu.

30 Kasım’da yaşanan kazanın olay yeri tespit tutanağında, motokurye Göçer, şerit değiştirme kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle kusurlu bulunmuş, gözaltına alınan Mahmud, kısa süre içinde serbest bırakılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı trafik bilirkişisine göndermiş, bilirkişi Yunus Emre Göçer’in kazada kusuru olmadığı yönünde görüş bildirmişti.

8 Aralık’ta Somali Cumhurbaşkanının oğlu Mahmud için yakalama kararı çıkarılırken, şüphelinin 2 Aralık’ta ülkeden ayrıldığı tespit edilmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kamuoyunda tepki çeken olayla ilgili olarak, Somali makamları ile görüşmeler yaptıklarını, sanığın önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelerek yargılama sürecini katılacağını açıklamıştı.

Motokurye Göçer’in eşi Öznur Göçer ise, kaza görüntüleri ortaya çıkana dek, polisin kendisine eşinin "intihar ettiğini" söylediğini belirterek, olayda ihmali olan tüm görevliler hakkında şikayette bulundu.