Somali'den İade Talebi Olacak Mı?



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme dair gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tunç, yeni yargı paketine ilişkin olarak genel affın gündemde olmadığını söyledi.



Tunç, somali cumhurbaşkanı’nın oğlunun karıştığı ölümlü kazayla ilgili olarak da yeni görüntülerin ortaya çıktığını söyledi.



Bakan Tunç, Somali'den iade talebinde bulunup bulunulmayacağına ilişkin soruya ise, "Hep beraber Adli Tıp Kurumunun raporunu bekleyelim” yanıtını verdi.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın İstanbul'daki kira fiyatlarına yönelik eleştirisi de hatırlatıldı.