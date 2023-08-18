Son Dakika: 18 Ağustos deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri

Her gün sizler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nde meydana gelen depremleri derliyoruz. 18 Ağustos 2023 tarihine ait AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremlerin derinlik ve saatlerini bir araya getirdik.

AFAD SON DAKİKA DEPREM VERİLERİ

18.08.2023 10:28:31 - Türkoğlu (Kahramanmaraş) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 2.2

18.08.2023 10:28:29 - Türkoğlu (Kahramanmaraş) - Derinlik: 7.8 km - Büyüklük: 2.2

18.08.2023 10:14:20 - Doğanşehir (Malatya) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 2.1

18.08.2023 10:07:50 - Doğanşehir (Malatya) - Derinlik: 6.62 km - Büyüklük: 1.3

18.08.2023 09:55:16 - Aladağ (Adana) - Derinlik: 7.02 km - Büyüklük: 2.3

18.08.2023 09:41:30 - Pütürge (Malatya) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 0.9

18.08.2023 09:22:07 - Kozan (Adana) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 1.2

18.08.2023 09:16:56 - Kozan (Adana) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 1.7

18.08.2023 09:07:06 - Kozan (Adana) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 1.7

18.08.2023 09:05:17 - Kozan (Adana) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 1.6

18.08.2023 09:05:07 - Pazarcık (Kahramanmaraş) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 1.2

18.08.2023 08:37:33 - Honaz (Denizli) - Derinlik: 6.49 km - Büyüklük: 2.1

18.08.2023 08:31:06 - Selçuklu (Konya) - Derinlik: 7.04 km - Büyüklük: 1.3

18.08.2023 08:21:52 - Kozan (Adana) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 1.8

18.08.2023 08:21:11 - Kozan (Adana) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 2.1

18.08.2023 07:37:05 - Yeşilyurt (Malatya) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 1.1

18.08.2023 07:09:15 - Pazarcık (Kahramanmaraş) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 1.8

18.08.2023 06:58:15 - Yeşilyurt (Malatya) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 2.7

18.08.2023 06:50:03 - Ege Denizi - Gökova Körfezi - [13.97 km] Bodrum (Muğla) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 1.6

18.08.2023 06:33:08 - Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) - Derinlik: 8.2 km - Büyüklük: 1.3

18.08.2023 05:44:11 - Tut (Adıyaman) - Derinlik: 3.96 km - Büyüklük: 1.6

18.08.2023 05:43:23 - Sincik (Adıyaman) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 0.8

18.08.2023 05:42:49 - Selçuklu (Konya) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 0.5

18.08.2023 05:42:27 - Altıntaş (Kütahya) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 1.8

18.08.2023 05:39:53 - Selçuklu (Konya) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 0.6

18.08.2023 05:33:14 - Karatay (Konya) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 1.0

18.08.2023 05:31:10 - Merkez (Bingöl) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 1.6

18.08.2023 05:17:39 - Kırıkhan (Hatay) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 1.5

18.08.2023 05:13:09 - Göksun (Kahramanmaraş) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 2.5

18.08.2023 05:10:55 - Maden (Elazığ) - Derinlik: 5.79 km - Büyüklük: 1.3

18.08.2023 05:08:25 - Sivrice (Elazığ) - Derinlik: 6.77 km - Büyüklük: 1.6

18.08.2023 05:04:27 - Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) - Derinlik: 4.45 km - Büyüklük: 1.3

18.08.2023 05:02:02 - Milas (Muğla) - Derinlik: 7.07 km - Büyüklük: 1.1

18.08.2023 04:34:29 - Antakya (Hatay) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 1.3

18.08.2023 03:29:17 - Tuşba (Van) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 2.2

18.08.2023 03:29:13 - Doğanşehir (Malatya) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 1.1

18.08.2023 03:26:38 - Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.63 km] Foça (İzmir) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 2.0

18.08.2023 03:21:23 - Yeşilyurt (Malatya) - Derinlik: 6.9 km - Büyüklük: 3.0

18.08.2023 03:21:05 - Ege Denizi - [112.37 km] Datça (Muğla) - Derinlik: 14.2 km - Büyüklük: 2.0

18.08.2023 03:17:15 - Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.61 km] Foça (İzmir) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 1.2

18.08.2023 02:13:10 - Elbistan (Kahramanmaraş) - Derinlik: 7.32 km - Büyüklük: 2.1

18.08.2023 02:10:01 - Hazar Gölü - [05.92 km] Merkez (Elazığ) - Derinlik: 6.37 km - Büyüklük: 1.5

18.08.2023 02:02:59 - Antakya (Hatay) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 1.7

18.08.2023 01:58:44 - Gürün (Sivas) - Derinlik: 8.03 km - Büyüklük: 1.4

18.08.2023 01:53:01 - Göksun (Kahramanmaraş) - Derinlik: 7.08 km - Büyüklük: 1.3

18.08.2023 01:48:25 - Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) - Derinlik: 9.83 km - Büyüklük: 1.4

18.08.2023 01:46:31 - Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) - Derinlik: 9.32 km - Büyüklük: 1.7

18.08.2023 01:45:26 - Akdeniz - [07.77 km] Yayladağı (Hatay) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 1.9

18.08.2023 00:52:47 - Erdemli (Mersin) - Derinlik: 7.26 km - Büyüklük: 2.0

18.08.2023 00:48:14 - Aladağ (Adana) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 1.3

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREM VERİLERİ

2023.08.18 10:31:32 - KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) - Derinlik: 7.7 km - Büyüklük: 1.8

2023.08.18 10:28:28 - TAHTALIDEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) - Derinlik: 14.7 km - Büyüklük: 2.2

2023.08.18 09:55:15 - KABASAKAL-ALADAG (ADANA) - Derinlik: 14.2 km - Büyüklük: 2.5

2023.08.18 09:04:37 - BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) - Derinlik: 17.0 km - Büyüklük: 2.4

2023.08.18 08:37:32 - KOCABAS-HONAZ (DENIZLI) - Derinlik: 19.3 km - Büyüklük: 2.4

2023.08.18 08:21:10 - CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) - Derinlik: 9.9 km - Büyüklük: 2.1

2023.08.18 07:09:15 - BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) - Derinlik: 5.4 km - Büyüklük: 1.8

2023.08.18 06:59:41 - BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) - Derinlik: 12.5 km - Büyüklük: 1.8

2023.08.18 06:58:14 - BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) - Derinlik: 5.2 km - Büyüklük: 2.3

2023.08.18 06:50:03 - GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) - Derinlik: 10.0 km - Büyüklük: 1.6

2023.08.18 05:44:09 - GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) - Derinlik: 5.0 km - Büyüklük: 1.4

2023.08.18 05:42:27 - PINARCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) - Derinlik: 5.0 km - Büyüklük: 2.0

2023.08.18 05:33:13 - AKBAS-KARATAY (KONYA) - Derinlik: 8.9 km - Büyüklük: 1.2

2023.08.18 05:31:09 - GOZER-(BINGOL) - Derinlik: 13.1 km - Büyüklük: 1.9

2023.08.18 05:17:39 - AYGIRGOLU-KIRIKHAN (HATAY) - Derinlik: 5.4 km - Büyüklük: 1.2

2023.08.18 05:13:09 - YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) - Derinlik: 4.9 km - Büyüklük: 2.5

2023.08.18 05:10:54 - GOLARDI-(ELAZIG) - Derinlik: 11.4 km - Büyüklük: 1.5

2023.08.18 05:08:24 - GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) - Derinlik: 13.3 km - Büyüklük: 1.6

2023.08.18 05:02:02 - KALEM-MILAS (MUGLA) - Derinlik: 13.8 km - Büyüklük: 1.3

2023.08.18 04:42:27 - GIRIT ADASI (AKDENIZ) - Derinlik: 8.7 km - Büyüklük: 2.3

2023.08.18 04:34:28 - BUYUKDALYAN-(HATAY) - Derinlik: 4.8 km - Büyüklük: 1.4

2023.08.18 03:29:16 - AGARTI-(VAN) - Derinlik: 2.9 km - Büyüklük: 1.7

2023.08.18 03:26:38 - IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) - Derinlik: 6.1 km - Büyüklük: 2.3

2023.08.18 03:21:22 - YESILYURT (MALATYA) - Derinlik: 5.0 km - Büyüklük: 2.8

2023.08.18 03:21:03 - AKDENIZ - Derinlik: 22.9 km - Büyüklük: 2.5

2023.08.18 03:17:16 - FOCA (IZMIR) - Derinlik: 9.1 km - Büyüklük: 1.4

2023.08.18 03:12:40 - KARAMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) - Derinlik: 5.0 km - Büyüklük: 1.1

2023.08.18 03:07:55 - PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) - Derinlik: 5.2 km - Büyüklük: 1.7

2023.08.18 02:58:27 - INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) - Derinlik: 5.4 km - Büyüklük: 1.4

2023.08.18 02:51:37 - KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA) - Derinlik: 5.4 km - Büyüklük: 1.4

2023.08.18 02:46:39 - GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) - Derinlik: 5.0 km - Büyüklük: 1.4

2023.08.18 02:40:49 - KAPICAM-(KAHRAMANMARAS) - Derinlik: 5.0 km - Büyüklük: 1.3

2023.08.18 02:34:26 - ORTAKOY-YESILYURT (MALATYA) - Derinlik: 8.2 km - Büyüklük: 1.6

2023.08.18 02:31:15 - KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) - Derinlik: 9.7 km - Büyüklük: 2.1

2023.08.18 02:18:04 - YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) - Derinlik: 4.7 km - Büyüklük: 1.1

2023.08.18 02:13:09 - GUCUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) - Derinlik: 5.2 km - Büyüklük: 2.1

2023.08.18 02:10:00 - GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) - Derinlik: 10.3 km - Büyüklük: 1.8

2023.08.18 02:02:59 - GULOVA-KUMLU (HATAY) - Derinlik: 2.5 km - Büyüklük: 1.5

2023.08.18 01:58:44 - KULAHLI-GURUN (SIVAS) - Derinlik: 5.0 km - Büyüklük: 1.2

2023.08.18 01:48:25 - CINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) - Derinlik: 6.6 km - Büyüklük: 1.5

2023.08.18 01:46:31 - CIGLI-(KAHRAMANMARAS) - Derinlik: 5.7 km - Büyüklük: 1.9

2023.08.18 01:45:24 - TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI - Derinlik: 13.8 km - Büyüklük: 1.8

2023.08.18 00:52:48 - ALIBEYLI-ERDEMLI (MERSIN) - Derinlik: 16.7 km - Büyüklük: 2.3

2023.08.18 00:28:26 - EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) - Derinlik: 4.0 km - Büyüklük: 1.1

2023.08.18 00:25:06 - TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI - Derinlik: 10.3 km - Büyüklük: 2.0

2023.08.18 00:13:22 - GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS) - Derinlik: 1.7 km - Büyüklük: 1.6

2023.08.18 00:13:04 - SALMANLI-KOZAN (ADANA) - Derinlik: 7.6 km - Büyüklük: 1.5