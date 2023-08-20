Son Dakika: 20 Ağustos deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri

Vatandaşlar gergin bekleyiş içinde! 20 Ağustos'ta meydana gelen son dakika depremleri merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklanan deprem verilerini sizler için bir araya getirdik. İşte 20 Ağustos deprem haberleri...

Son Dakika: 20 Ağustos deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri

Her gün sizler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nde meydana gelen depremleri derliyoruz. 20 Ağustos 2023 tarihine ait AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremlerin derinlik ve saatlerini bir araya getirdik. 

Son Dakika: 20 Ağustos deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri - Resim : 1

   AFAD SON DAKİKA DEPREM VERİLERİ

Son Dakika: 20 Ağustos deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri - Resim : 2

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

Son Dakika: 20 Ağustos deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri - Resim : 3

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