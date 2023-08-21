Son Dakika: 21 Ağustos deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri

Vatandaşlar gergin bekleyiş içinde! 21 Ağustos'ta meydana gelen son dakika depremleri merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklanan deprem verilerini sizler için bir araya getirdik. İşte 21 Ağustos deprem haberleri...

Son Dakika: 21 Ağustos deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri
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Her gün sizler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nde meydana gelen depremleri derliyoruz. 21 Ağustos 2023 tarihine ait AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremlerin derinlik ve saatlerini bir araya getirdik. 

Son Dakika: 21 Ağustos deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri - Resim : 1

 AFAD SON DAKİKA DEPREM VERİLERİ

2023-08-21 09:36:51 - Büyüklük: 1.7 - Konum: Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2023-08-21 09:16:55 - Büyüklük: 2.1 - Konum: Elbistan (Kahramanmaraş)
2023-08-21 09:09:49 - Büyüklük: 1.8 - Konum: Akdeniz - Marmaris (Muğla)
2023-08-21 09:03:05 - Büyüklük: 2.1 - Konum: Göksun (Kahramanmaraş)
2023-08-21 08:46:38 - Büyüklük: 2.9 - Konum: Akdeniz
2023-08-21 08:39:55 - Büyüklük: 1.1 - Konum: Çelikhan (Adıyaman)
2023-08-21 08:34:14 - Büyüklük: 2.3 - Konum: Akçadağ (Malatya)
2023-08-21 07:56:23 - Büyüklük: 1.3 - Konum: Çelikhan (Adıyaman)
2023-08-21 07:53:27 - Büyüklük: 2.0 - Konum: Köyceğiz (Muğla)
2023-08-21 07:26:53 - Büyüklük: 3.1 - Konum: Nurhak (Kahramanmaraş)
2023-08-21 07:09:16 - Büyüklük: 1.9 - Konum: Elbistan (Kahramanmaraş)
2023-08-21 06:56:39 - Büyüklük: 1.5 - Konum: Marmara Denizi - Çınarcık (Yalova)
2023-08-21 06:31:30 - Büyüklük: 2.2 - Konum: Marmara Denizi - Şarköy (Tekirdağ)
2023-08-21 06:17:21 - Büyüklük: 2.2 - Konum: Göksun (Kahramanmaraş)
2023-08-21 06:15:27 - Büyüklük: 2.6 - Konum: Elbistan (Kahramanmaraş)
2023-08-21 06:10:09 - Büyüklük: 2.1 - Konum: Besni (Adıyaman)
2023-08-21 06:04:20 - Büyüklük: 2.5 - Konum: Göksun (Kahramanmaraş)
2023-08-21 05:12:13 - Büyüklük: 2.5 - Konum: Darende (Malatya)
2023-08-21 05:02:43 - Büyüklük: 2.4 - Konum: Ekinözü (Kahramanmaraş)
2023-08-21 03:55:42 - Büyüklük: 1.7 - Konum: Kiğı (Bingöl)
2023-08-21 03:51:47 - Büyüklük: 1.0 - Konum: Yeşilyurt (Malatya)
2023-08-21 03:42:27 - Büyüklük: 1.0 - Konum: Feke (Adana)
2023-08-21 03:33:07 - Büyüklük: 1.8 - Konum: Karatay (Konya)
2023-08-21 02:42:41 - Büyüklük: 2.3 - Konum: Göksun (Kahramanmaraş)
2023-08-21 02:28:04 - Büyüklük: 1.6 - Konum: Çelikhan (Adıyaman)
2023-08-21 02:08:14 - Büyüklük: 1.1 - Konum: Akçadağ (Malatya)
2023-08-21 01:53:01 - Büyüklük: 1.9 - Konum: Van Gölü - Tatvan (Bitlis)
2023-08-21 01:25:00 - Büyüklük: 3.3 - Konum: Ege Denizi - İzmir Körfezi - Urla (İzmir)
2023-08-21 01:24:28 - Büyüklük: 2.2 - Konum: Marmara Denizi - Süleymanpaşa (Tekirdağ)
2023-08-21 01:22:34 - Büyüklük: 1.2 - Konum: Doğanşehir (Malatya)
2023-08-21 01:02:45 - Büyüklük: 2.2 - Konum: Çatak (Van)
2023-08-21 00:45:25 - Büyüklük: 2.4 - Konum: Göksun (Kahramanmaraş)
2023-08-21 00:37:50 - Büyüklük: 1.5 - Konum: Göksun (Kahramanmaraş)
2023-08-21 00:25:52 - Büyüklük: 1.0 - Konum: Feke (Adana)
2023-08-21 00:20:39 - Büyüklük: 1.2 - Konum: Elbistan (Kahramanmaraş)
2023-08-21 00:15:49 - Büyüklük: 1.5 - Konum: Yeşilyurt (Malatya)
2023-08-21 00:12:00 - Büyüklük: 1.4 - Konum: Göksun (Kahramanmaraş)
2023-08-21 00:07:04 - Büyüklük: 1.8 - Konum: Nurhak (Kahramanmaraş)
2023-08-21 00:03:44 - Büyüklük: 1.1 - Konum: Maden (Elazığ)

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

2023.08.21 09:36:51 - Büyüklük: 1.9 - Konum: KUPELIKIZ (KAHRAMANMARAS)
2023.08.21 09:21:47 - Büyüklük: 2.0 - Konum: MERDIVENLER (MALATYA)
2023.08.21 09:16:57 - Büyüklük: 2.0 - Konum: COGULHAN-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.21 09:03:07 - Büyüklük: 2.0 - Konum: GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.21 08:59:17 - Büyüklük: 1.8 - Konum: MIMAR SINAN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.21 08:46:37 - Büyüklük: 2.7 - Konum: AKDENIZ
2023.08.21 08:34:14 - Büyüklük: 2.0 - Konum: ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
2023.08.21 07:53:26 - Büyüklük: 2.3 - Konum: CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
2023.08.21 07:26:52 - Büyüklük: 3.1 - Konum: BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.21 07:09:15 - Büyüklük: 1.9 - Konum: BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.21 06:56:38 - Büyüklük: 1.9 - Konum: ADALAR (ISTANBUL)
2023.08.21 06:31:30 - Büyüklük: 2.3 - Konum: GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 2023.08.21 06:26:50 - Büyüklük: 0.7 - Konum: SERINHISAR (DENIZLI)
2023.08.21 06:17:20 - Büyüklük: 2.1 - Konum: ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.21 06:15:26 - Büyüklük: 2.6 - Konum: OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.21 06:10:08 - Büyüklük: 2.3 - Konum: ALISAR-BESNI (ADIYAMAN)
2023.08.21 06:04:19 - Büyüklük: 2.4 - Konum: ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.21 05:12:12 - Büyüklük: 2.5 - Konum: AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.21 05:02:43 - Büyüklük: 2.2 - Konum: AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
2023.08.21 03:55:40 - Büyüklük: 2.0 - Konum: HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL)
2023.08.21 03:33:05 - Büyüklük: 2.2 - Konum: AKBAS-KARATAY (KONYA)
2023.08.21 02:42:41 - Büyüklük: 2.2 - Konum: KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)
2023.08.21 02:29:02 - Büyüklük: 3.4 - Konum: AKDENIZ
2023.08.21 01:53:00 - Büyüklük: 1.9 - Konum: ULUDERE-AHLAT (BITLIS)
2023.08.21 01:52:46 - Büyüklük: 1.2 - Konum: CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
2023.08.21 01:24:59 - Büyüklük: 3.3 - Konum: IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
2023.08.21 01:24:27 - Büyüklük: 2.2 - Konum: YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 2023.08.21 01:02:45 - Büyüklük: 2.2 - Konum: DOKUZDAM-CATAK (VAN)
2023.08.21 00:45:25 - Büyüklük: 2.3 - Konum: HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.21 00:37:50 - Büyüklük: 1.5 - Konum: YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.21 00:20:40 - Büyüklük: 1.1 - Konum: EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.21 00:15:48 - Büyüklük: 1.5 - Konum: DURULDU-(MALATYA)
2023.08.21 00:07:04 - Büyüklük: 1.6 - Konum: OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

# deprem # son depremler
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