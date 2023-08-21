Son Dakika: 21 Ağustos deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri

Her gün sizler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nde meydana gelen depremleri derliyoruz. 21 Ağustos 2023 tarihine ait AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremlerin derinlik ve saatlerini bir araya getirdik.

AFAD SON DAKİKA DEPREM VERİLERİ

2023-08-21 09:36:51 - Büyüklük: 1.7 - Konum: Türkoğlu (Kahramanmaraş)

2023-08-21 09:16:55 - Büyüklük: 2.1 - Konum: Elbistan (Kahramanmaraş)

2023-08-21 09:09:49 - Büyüklük: 1.8 - Konum: Akdeniz - Marmaris (Muğla)

2023-08-21 09:03:05 - Büyüklük: 2.1 - Konum: Göksun (Kahramanmaraş)

2023-08-21 08:46:38 - Büyüklük: 2.9 - Konum: Akdeniz

2023-08-21 08:39:55 - Büyüklük: 1.1 - Konum: Çelikhan (Adıyaman)

2023-08-21 08:34:14 - Büyüklük: 2.3 - Konum: Akçadağ (Malatya)

2023-08-21 07:56:23 - Büyüklük: 1.3 - Konum: Çelikhan (Adıyaman)

2023-08-21 07:53:27 - Büyüklük: 2.0 - Konum: Köyceğiz (Muğla)

2023-08-21 07:26:53 - Büyüklük: 3.1 - Konum: Nurhak (Kahramanmaraş)

2023-08-21 07:09:16 - Büyüklük: 1.9 - Konum: Elbistan (Kahramanmaraş)

2023-08-21 06:56:39 - Büyüklük: 1.5 - Konum: Marmara Denizi - Çınarcık (Yalova)

2023-08-21 06:31:30 - Büyüklük: 2.2 - Konum: Marmara Denizi - Şarköy (Tekirdağ)

2023-08-21 06:17:21 - Büyüklük: 2.2 - Konum: Göksun (Kahramanmaraş)

2023-08-21 06:15:27 - Büyüklük: 2.6 - Konum: Elbistan (Kahramanmaraş)

2023-08-21 06:10:09 - Büyüklük: 2.1 - Konum: Besni (Adıyaman)

2023-08-21 06:04:20 - Büyüklük: 2.5 - Konum: Göksun (Kahramanmaraş)

2023-08-21 05:12:13 - Büyüklük: 2.5 - Konum: Darende (Malatya)

2023-08-21 05:02:43 - Büyüklük: 2.4 - Konum: Ekinözü (Kahramanmaraş)

2023-08-21 03:55:42 - Büyüklük: 1.7 - Konum: Kiğı (Bingöl)

2023-08-21 03:51:47 - Büyüklük: 1.0 - Konum: Yeşilyurt (Malatya)

2023-08-21 03:42:27 - Büyüklük: 1.0 - Konum: Feke (Adana)

2023-08-21 03:33:07 - Büyüklük: 1.8 - Konum: Karatay (Konya)

2023-08-21 02:42:41 - Büyüklük: 2.3 - Konum: Göksun (Kahramanmaraş)

2023-08-21 02:28:04 - Büyüklük: 1.6 - Konum: Çelikhan (Adıyaman)

2023-08-21 02:08:14 - Büyüklük: 1.1 - Konum: Akçadağ (Malatya)

2023-08-21 01:53:01 - Büyüklük: 1.9 - Konum: Van Gölü - Tatvan (Bitlis)

2023-08-21 01:25:00 - Büyüklük: 3.3 - Konum: Ege Denizi - İzmir Körfezi - Urla (İzmir)

2023-08-21 01:24:28 - Büyüklük: 2.2 - Konum: Marmara Denizi - Süleymanpaşa (Tekirdağ)

2023-08-21 01:22:34 - Büyüklük: 1.2 - Konum: Doğanşehir (Malatya)

2023-08-21 01:02:45 - Büyüklük: 2.2 - Konum: Çatak (Van)

2023-08-21 00:45:25 - Büyüklük: 2.4 - Konum: Göksun (Kahramanmaraş)

2023-08-21 00:37:50 - Büyüklük: 1.5 - Konum: Göksun (Kahramanmaraş)

2023-08-21 00:25:52 - Büyüklük: 1.0 - Konum: Feke (Adana)

2023-08-21 00:20:39 - Büyüklük: 1.2 - Konum: Elbistan (Kahramanmaraş)

2023-08-21 00:15:49 - Büyüklük: 1.5 - Konum: Yeşilyurt (Malatya)

2023-08-21 00:12:00 - Büyüklük: 1.4 - Konum: Göksun (Kahramanmaraş)

2023-08-21 00:07:04 - Büyüklük: 1.8 - Konum: Nurhak (Kahramanmaraş)

2023-08-21 00:03:44 - Büyüklük: 1.1 - Konum: Maden (Elazığ)

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

2023.08.21 09:36:51 - Büyüklük: 1.9 - Konum: KUPELIKIZ (KAHRAMANMARAS)

2023.08.21 09:21:47 - Büyüklük: 2.0 - Konum: MERDIVENLER (MALATYA)

2023.08.21 09:16:57 - Büyüklük: 2.0 - Konum: COGULHAN-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.21 09:03:07 - Büyüklük: 2.0 - Konum: GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.21 08:59:17 - Büyüklük: 1.8 - Konum: MIMAR SINAN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.21 08:46:37 - Büyüklük: 2.7 - Konum: AKDENIZ

2023.08.21 08:34:14 - Büyüklük: 2.0 - Konum: ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)

2023.08.21 07:53:26 - Büyüklük: 2.3 - Konum: CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

2023.08.21 07:26:52 - Büyüklük: 3.1 - Konum: BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.21 07:09:15 - Büyüklük: 1.9 - Konum: BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.21 06:56:38 - Büyüklük: 1.9 - Konum: ADALAR (ISTANBUL)

2023.08.21 06:31:30 - Büyüklük: 2.3 - Konum: GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 2023.08.21 06:26:50 - Büyüklük: 0.7 - Konum: SERINHISAR (DENIZLI)

2023.08.21 06:17:20 - Büyüklük: 2.1 - Konum: ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.21 06:15:26 - Büyüklük: 2.6 - Konum: OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.21 06:10:08 - Büyüklük: 2.3 - Konum: ALISAR-BESNI (ADIYAMAN)

2023.08.21 06:04:19 - Büyüklük: 2.4 - Konum: ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.21 05:12:12 - Büyüklük: 2.5 - Konum: AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.21 05:02:43 - Büyüklük: 2.2 - Konum: AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

2023.08.21 03:55:40 - Büyüklük: 2.0 - Konum: HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL)

2023.08.21 03:33:05 - Büyüklük: 2.2 - Konum: AKBAS-KARATAY (KONYA)

2023.08.21 02:42:41 - Büyüklük: 2.2 - Konum: KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)

2023.08.21 02:29:02 - Büyüklük: 3.4 - Konum: AKDENIZ

2023.08.21 01:53:00 - Büyüklük: 1.9 - Konum: ULUDERE-AHLAT (BITLIS)

2023.08.21 01:52:46 - Büyüklük: 1.2 - Konum: CAMLI-MARMARIS (MUGLA)

2023.08.21 01:24:59 - Büyüklük: 3.3 - Konum: IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)

2023.08.21 01:24:27 - Büyüklük: 2.2 - Konum: YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 2023.08.21 01:02:45 - Büyüklük: 2.2 - Konum: DOKUZDAM-CATAK (VAN)

2023.08.21 00:45:25 - Büyüklük: 2.3 - Konum: HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.21 00:37:50 - Büyüklük: 1.5 - Konum: YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.21 00:20:40 - Büyüklük: 1.1 - Konum: EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.21 00:15:48 - Büyüklük: 1.5 - Konum: DURULDU-(MALATYA)

2023.08.21 00:07:04 - Büyüklük: 1.6 - Konum: OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)



