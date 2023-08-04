SON DAKİKA 4 Ağustos depremleri! AFAD ve Kandilli deprem verileri

Her gün sizler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nde meydana gelen depremleri derliyoruz. 4 Ağustos 2023 tarihine ait AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremlerin derinlik ve saatlerini bir araya getirdik.

AFAD SON DAKİKA DEPREM VERİLERİ

04-08-2023 09:18:34 - 36.436 - 31.175 - 46.01 - ML - 3.7 - Akdeniz - Antalya Körfezi - [42.95 km] Manavgat (Antalya)

04-08-2023 08:49:38 - 37.395 - 37.164 - 7.21 - ML - 1.3 - Pazarcık (Kahramanmaraş)

04-08-2023 08:26:16 - 37.976 - 37.224 - 7.13 - ML - 1.8 - Ekinözü (Kahramanmaraş)

04-08-2023 08:21:55 - 36.462 - 37.915 - 8.42 - ML - 2.7 - Münbiç, Halep (Suriye) - [35.60 km] Karkamış (Gaziantep)

04-08-2023 07:16:05 - 42.268 - 29.642 - 7.08 - ML - 2.0 - Karadeniz - [119.87 km] Şile (İstanbul)

04-08-2023 06:18:33 - 38.169 - 38.579 - 6.14 - ML - 2.2 - Battalgazi (Malatya)

04-08-2023 06:11:02 - 38.166 - 38.568 - 7.2 - ML - 2.1 - Battalgazi (Malatya)

04-08-2023 05:31:39 - 38.191 - 38.571 - 8.42 - ML - 1.7 - Battalgazi (Malatya)

04-08-2023 05:24:37 - 38.443 - 37.291 - 7.08 - ML - 2.2 - Elbistan (Kahramanmaraş)

04-08-2023 04:21:20 - 39.52 - 39.951 - 6.99 - ML - 2.0 - Pülümür (Tunceli)

04-08-2023 04:20:05 - 38.186 - 38.69 - 7.87 - ML - 1.3 - Pütürge (Malatya)

04-08-2023 04:09:55 - 38.306 - 38.158 - 7.01 - ML - 2.0 - Yeşilyurt (Malatya)

04-08-2023 03:55:17 - 37.061 - 28.446 - 6.96 - ML - 1.5 - Ula (Muğla)

04-08-2023 03:01:19 - 37.242 - 36.064 - 7.04 - ML - 3.3 - Kadirli (Osmaniye)

04-08-2023 02:33:32 - 37.136 - 36.656 - 7.0 - ML - 1.7 - İslahiye (Gaziantep)

04-08-2023 02:18:29 - 38.048 - 37.592 - 7.02 - ML - 2.1 - Doğanşehir (Malatya)

04-08-2023 01:52:04 - 38.266 - 37.789 - 7.21 - ML - 2.2 - Akçadağ (Malatya)

04-08-2023 01:51:41 - 37.468 - 36.91 - 7.0 - ML - 2.2 - Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

04-08-2023 01:25:58 - 37.735 - 30.741 - 6.47 - ML - 2.0 - Merkez (Isparta)

04-08-2023 01:05:37 - 36.89 - 27.94 - 7.15 - ML - 1.6 - Ege Denizi - Gökova Körfezi - [16.23 km] Milas (Muğla)

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREMLERİ

2023.08.04 00:03:14 - 37.5003 - 35.3587 - 4.2 - ML - 1.5 - EBRISIM-ALADAG (ADANA)

2023.08.04 00:20:54 - 40.4065 - 27.2215 - 5.3 - ML - 1.4 - ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE)

2023.08.04 00:39:02 - 36.8852 - 27.9162 - 7.0 - ML - 2.0 - GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2023.08.04 01:05:36 - 36.8803 - 27.9190 - 2.1 - ML - 2.0 - GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2023.08.04 01:26:01 - 37.8355 - 30.5133 - 3.8 - ML - 2.1 - KAYIKOY-(ISPARTA)

2023.08.04 01:51:40 - 37.3883 - 36.9152 - 7.0 - ML - 1.9 - GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

2023.08.04 01:52:03 - 38.2518 - 37.7358 - 10.7 - ML - 2.1 - CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)

2023.08.04 02:18:30 - 38.0902 - 37.5045 - 7.5 - ML - 1.8 - SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.04 02:27:09 - 35.0952 - 26.4295 - 9.9 - ML - 2.3 - GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2023.08.04 02:33:09 - 36.8812 - 27.8828 - 3.1 - ML - 1.9 - GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2023.08.04 03:01:19 - 37.2125 - 36.0530 - 10.5 - ML - 3.2 - SELIMIYE-(OSMANIYE)

2023.08.04 03:19:39 - 40.4007 - 23.5478 - 5.7 - ML - 2.5 - YUNANISTAN

2023.08.04 03:55:16 - 37.0678 - 28.4733 - 3.7 - ML - 1.9 - ELMALI-ULA (MUGLA)

2023.08.04 04:09:55 - 38.3367 - 38.1552 - 8.5 - ML - 1.8 - FATIH-(MALATYA)

2023.08.04 04:21:20 - 39.4523 - 39.9667 - 2.5 - ML - 2.3 - NOHUTLU-PULUMUR (TUNCELI)

2023.08.04 05:03:54 - 38.0898 - 37.3123 - 1.1 - ML - 1.7 - OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.04 05:04:38 - 38.5033 - 39.4353 - 10.9 - ML - 1.7 - YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG)

2023.08.04 05:24:37 - 38.4800 - 37.2590 - 7.9 - ML - 2.0 - AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.04 05:31:38 - 38.3012 - 38.5687 - 14.8 - ML - 1.9 - TANISIK-(MALATYA)

2023.08.04 06:11:02 - 38.2840 - 38.5745 - 9.0 - ML - 2.1 - TANISIK-(MALATYA)

2023.08.04 06:18:33 - 38.2978 - 38.5867 - 8.3 - ML - 2.1 - TANISIK-(MALATYA)

2023.08.04 07:16:07 - 42.1962 - 29.5762 - 12.3 - ML - 2.6 - KARADENIZ

2023.08.04 08:21:57 - 36.5238 - 37.7880 - 5.0 - ML - 2.6 - SURIYE

2023.08.04 08:26:13 - 38.0825 - 37.1872 - 5.0 - ML - 1.9 - EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

2023.08.04 09:18:33 - 36.3483 - 31.1118 - 30.1 - ML - 3.7 - ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)