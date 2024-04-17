SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:
- 31 Mart seçimleri yüzde 40,5 oy oranıyla Cumhur İttifakı’nın üstünlüğüyle sonuçlanmıştır. 1400 belediyenin yüzde 54,3’ü Cumhur İttifakı'nca yönetilecektir.
- CHP’nin milli irade hazımsızlığı ayyuka çıksa da YSK son noktayı koymuştur. Önümüzdeki dönemde Hataylı kardeşlerimize teşekkürümüzü bizzat ifade edeceğiz.
- Şehirlerimizin kaynaklarının orada yaşayanlara harcanması için her şeyi yapacak, terör örgütünün şehirlerimize tekrar musallat olmasına fırsat vermeyeceğiz.
- Yerel iktidar-merkezi iktidar diye ikili yapı ihdas etmeye çalışanların söylemleri demlendikleri ortaklarına diyet ödeme hamlesi değilse ham bir hayaldir.
- 81 ilimizde tek bir iktidar vardır, o da 14-28 Mayıs seçimleriyle milletin ülkeyi yönetme vazifesi verdiği Cumhurbaşkanı ve kabinesidir.
- Milletin sandıkta verdiği mesajları doğru okumalıyız. Bu muhasebeyi yapmak, gerektiğinde canı pahasına yanımızda duran aziz milletimize karşı görevimizdir.
- Milletin talepleri ve tenkitleri doğrultusunda kendi bünyemizde gerekli değişimi gerçekleştirecek, daha da güçlenmiş bir şekilde yolumuza devam edeceğiz.
- Partimizin tökezlemesini bekleyen rakiplerimizi asla sevindirmeyeceğiz. Önümüzdeki dönemi yeni bir şahlanışın dönüm noktası haline getireceğiz.
- Şunu herkes görsün ve bilsin, biz bitti demeden hiçbir şey bitmez. Biz bu ülkenin en dinamik partisiyiz, heyecanımız ilk günkü gibi dipdiri.
- Artık seçimin de olmadığı önümüzdeki 4 yıl içinde enflasyonla mücadelemizi inşallah zaferle sonuçlandıracağız. Geçmişte yaptık, yine yapacağız.
- Hiç kimse ne şahsımın ne bu kadronun Filistin hassasiyetini sorgulayacak kalibrede, kapasitede değildir. Bizim hayatımız Filistin davasıyla anlam bulmuştur.
- Milli Mücadele sırasında Türkiye’deki Kuvayımilliye ne ise Hamas da işte aynen odur. Bunu söylemenin de bir bedeli olduğunun elbette farkındayız.
- Tayyip Erdoğan olarak tek başıma kalsam dahi Allah ömür verdikçe Filistin mücadelesini savunmaya, mazlum Filistin halkının sesi olmaya devam edeceğim.
- Bazı yaptıklarımızı anlatamıyor olabiliriz ama Filistin hassasiyetimizi sorgulayanlar er ya da geç rezil olacak, nasıl bir haksızlık yaptıklarını görecekler
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Anadolu Ajansı