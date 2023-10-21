Son dakika... Gazze'ye ilk yardım! Refah Sınır Kapısı açıldı

ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın yerel saatle 10.00'da açılacağına dair bilgi alındığı belirtildi. Bu gelişmenin ardından Mısır'dan saat 10'da yapılan resmi açıklamada sınır kapısının açıldığı aktarıldı.

Son dakika... Gazze'ye ilk yardım! Refah Sınır Kapısı açıldı
Son Güncelleme:

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki tek sınır kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nın bugün açılması bekleniyor. ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın 21 Ekim Cumartesi günü yerel saatle 10.00'da açılacağı bilgisini aldık. Sınır açılırsa yabancı vatandaşların Gazze'den çıkışı için ne kadar süre açık kalacağını bilmiyoruz. Sınırın açılması durumunda çok sayıda kişinin geçmeye çalışacağını tahmin ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Mısır'a geçmeye çalışan ABD vatandaşlarının geçişin her iki tarafında da potansiyel olarak kaotik bir ortama karşı hazırlıklı olması gerektiği belirtildi. ABD vatandaşlarına e-posta adresi aracılığıyla ABD hükümetinin Mısır'daki yardımına ilişkin güncel bilgiler göndereceği aktarıldı. Sınırdaki durumun dinamik, değişken ve güvensiz olduğu ifade edilen açıklamada, ABD vatandaşlarının sınıra doğru ilerlemeden veya sınırı geçmeye çalışmadan önce güvenlik durumunu değerlendirmeleri gerektiği kaydedildi.

İsrail Gazze'de Kiliseye Saldırdıİsrail Gazze'de Kiliseye SaldırdıDünya
# Refah Sınır Kapısı # filistin # Gazze insani yardım
Çok Okunanlar
İzmir'de Deprem Oldu!
İzmir'de Deprem Oldu!
Muğla'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem! AFAD Duyurdu!
Muğla'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem! AFAD Duyurdu!
21 Ekim Günü Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğüne Göre Hava Durumu
21 Ekim Günü Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğüne Göre Hava Durumu
İçişleri Bakanı Yerlikaya 5 ilde yapılan büyük operasyonu duyurdu!
İçişleri Bakanı Yerlikaya 5 ilde yapılan büyük operasyonu duyurdu!
Fazıl Say'ın Avrupa Konserleri İptal Edildi!
Fazıl Say'ın Avrupa Konserleri İptal Edildi!
Öne Çıkanlar İSRAİL KİLİSE VE CAMİYİ VURDU! İSRAİL KİLİSE VE CAMİYİ VURDU! Meksika'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi Meksika'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi