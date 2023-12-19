"Söz Vermeme" Tartışması Büyüdü

Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın istifasını istedi.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı bütçelerinin görüşmesinde, söz hakkını doldurduğu için kendisine söz verilmeyen Zengin, Karaca'yı beceriksizlik ve taraf tutmakla da suçladı.



Genel Kurul'daki tartışmaların odağında yer alan Zengin’in, AK Parti grubunu toplayarak Genel Kurul’u terk etmesi de dikkat çekmişti.



