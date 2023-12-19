"Söz Vermeme" Tartışması Büyüdü

Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin bütçe görüşmelerinde çıkan tartışmaların üzerine Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'yı istifaya davet etti. Zengin, kendisine söz hakkı verilmemesi üzerine Karaca’yı taraf tutmakla ve beceriksizlikle suçladı.

"Söz Vermeme" Tartışması Büyüdü

Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın istifasını istedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı bütçelerinin görüşmesinde, söz hakkını doldurduğu için kendisine söz verilmeyen Zengin, Karaca'yı beceriksizlik ve taraf tutmakla da suçladı.

Genel Kurul'daki tartışmaların odağında yer alan Zengin’in, AK Parti grubunu toplayarak Genel Kurul’u terk etmesi de dikkat çekmişti.

Çok Okunanlar
BİM'de 19-22 Aralık'tan İtibaren O Ürünler Geliyor... Neler İndirime Girecek?
BİM'de 19-22 Aralık'tan İtibaren O Ürünler Geliyor... Neler İndirime Girecek?
A101'lerde 21 Aralık İndirimleri Başlıyor! Hangi Ürünler İndirimli Olacak?
A101'lerde 21 Aralık İndirimleri Başlıyor! Hangi Ürünler İndirimli Olacak?
Neredeyse %50 Oldu! İSKİ'ye Göre Güncel Baraj Doluluk Oranları...
Neredeyse %50 Oldu! İSKİ'ye Göre Güncel Baraj Doluluk Oranları...
İSKİ İstanbul'da O İlçeleri Uyardı! Saatlerce Su Olmayacak!
İSKİ İstanbul'da O İlçeleri Uyardı! Saatlerce Su Olmayacak!
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?
Öne Çıkanlar Asgari ücret belli oluyor! İşte konuşulan rakamlar │Akşam Raporu #canlı Asgari ücret belli oluyor! İşte konuşulan rakamlar │Akşam Raporu #canlı Portakal Kabuklarını Sakın Çöpe Atmayın! Portakal Kabuklarını Sakın Çöpe Atmayın!