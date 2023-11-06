Staj ve Çıraklık Mağdurları Haklarını İstiyor

Antalya’da da vatandaşlar, Attalos Heykeli önünden ses yükseltti. Açıklamada, “ilk işe girişimiz başlangıç sayılmalı, mağduriyetimiz bir an önce giderilmeli” talebi dile getirildi.



Staj ve çıraklık yaptıkları dönemde ‘çocuk’ olamadılar. Şimdi de ‘emekli’ olamıyorlar. Alana çıktılar. Hak talebinde bulundular.



Meslek lisesi mezunları, 1987 yılında çıkarılan kanun kapsamında sigorta başlangıçları yapılmasına rağmen emeklilik kapsamına alınmadı. Mağduriyet günden güne büyüyor.



Zorunlu staj ve çıraklık yaptıkları dönemde kendilerine verilen giriş tarihi başlangıç sayılmadığı için emeklilik düzenlemesinden yararlanamadılar. Şimdi onlar, haklarını istiyor.



Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Dernekleri, Federasyon çatısı altında birleşti. Federasyonun çağrısıyla, 15 ilde eş zamanlı eylem yapıldı. Antalya’da da Attalos Heykeli önünden ses yükselttiler. Açıklamada, dünyanın hiçbir yerinde kısa kol-uzun kol sigorta ayrımının olmadığı vurgulandı.



Onlar, mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor. Haklarını alıncaya kadar da mücadele sürecek.



