Yeşil pasaportlar geri alınacak mı? Bakan Soylu gerçeği açıkladı

Sosyal medyada yayılan "yeşil pasaport" tartışmasına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklık getirdi.

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada yeşil pasaportların geri alınmasının söz konusu olmadığını belirtti. Bakan Soylu şunları söyledi:

- Sosyal medyanın yalan makinaları yine devrede. Yeşil pasaport, vatandaşımızın uluslararası dolaşımı için tanınan bir haktır. Kimlerin bu pasaportu alacağı mevzuatımızda bellidir, geri alınması veya iptal edilmesi söz konusu değildir. Belirlenen şartlar, sınırlamalar ve sayıların aşılması halinde yaşanabilecek durumu anlattım. Ancak bay bay Kemal'in yalancı medyası, her zaman olduğu gibi.