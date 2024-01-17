TAG'a korsanlık cezası mahkemeye taşındı! Emsal niteliğinde karar açıklandı

Taksicilerin sık sık hedefinde olan TAG, korsan taşımacılık davasına konu oldu. TAG sürücüsüne "korsan taşımacılık" sebebiyle ceza kesildi. Sürücü, cezayı mahkemeye taşıdı. Mahkemeden karar çıktı.

TAG'a korsanlık cezası mahkemeye taşındı! Emsal niteliğinde karar açıklandı
TAG'a korsanlık cezası mahkemeye taşındı! Emsal niteliğinde karar açıklandı

Antalya 2’inci İdare Mahkemesi, TAG sürücüsünü, açtığı davada haklı buldu ve cezanın iptal edilmesine karar verdi.

Antalya 2’inci İdare Mahkemesi, TAG sürücüsünü, açtığı davada haklı buldu. Mahkeme, cezanın iptal edilmesine karar verdi. Söz konusu karar ile TAG sürücüsünün ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yaptığından bahisle korsan taşımacılık iddiası da geçersiz hale geldi.

"TUTANAK TEK TARAFLI VE DAYANAKSIZ"

Aracı bağlanan ve ceza uygulanan TAG sürücüsü B.B. tarafından açılan davada Antalya 2’inci İdare Mahkemesi sürücüyü haklı buldu ve cezanın iptal edilmesine karar verdi.

Mahkeme kararında “TAG sürücüsünün ticari maksatla yolcu taşıdığına dair delil bulunmadığı ve bunun sadece beyanlardan kaynaklandığı, dolayısıyla kesilen cezanın hukuka aykırı olduğu" belirtildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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