Taksici cinayeti: Zanlı gözaltında

İstanbul'da taksiciyi öldürüp aracını gasbeden zanlı gözaltına alındı. Gasbettiği araçta yakalanan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Taksici cinayeti: Zanlı gözaltında

İstanbul Sarıyer’de, taksi şoförünü öldürdükten sonra aracını gasbeden İran uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarabya Mahallesi Postacı Halil Sokak'ta, 34 TFY 89 plakalı ticari taksiden yola atılan Yaşar Yanıkyürek'ün öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, zanlının kaçış istikametinde yaptığı inlemede, bahse konu ticari taksinin Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde olduğunu belirledi.

Harekete geçen ekipler, şüpheliyi gasbettiği takside yakaladı, araçta cinayette kullanıldığı değerlendirilen kesici alet de bulundu.

Zanlının İran uyruklu Y.B.G. olduğu öğrenilirken emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Bugün, Sarıyer’de taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek, Tarabya Mahallesi Postacı Halil Sokak'ta aracında öldürüldükten cansız bedeni yola atılmıştı. Aracını gasbeden şüpheli olay yerinden kaçmış, polisin arama çalışması sürüyordu.

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