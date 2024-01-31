Tarım ve Orman Bakanlığı'na 5500 sözleşmeşi personel alımı yapılacak! Hangi meslek grupları yer alacak? İşte kadro listesi...

Tarım ve Orman Bakanlığı 5500 şözleşmeli personel alacağını açıkladı. Açıklamanın ardından hangi meslek gruplarından alımlar yapılacağı ve kaç kişi alınacağı merak konusu oldu. İşte kadro listesi...

Tarım ve Orman Bakanlığı'na 5500 sözleşmeşi personel alımı yapılacak! Hangi meslek grupları yer alacak? İşte kadro listesi...
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçtiğimiz ay duyurduğu personel alım işlemlerinin başladığını söyledi.

Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı ailesi büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz 5 bin 500 personel alımına ilişkin süreci başlatıyoruz. Aramıza katılacak arkadaşlarımızın gayretli çalışmaları tarım, orman ve su alanlarındaki gücümüze güç katacak. Ülkemizin dört bir yanında Bakanlığımızın faaliyetleri artarak devam edecek. Göreve başlayacak tüm yeni mesai arkadaşlarımı kutluyor, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

HANGİ KADRODA KAÇ KİŞİ İŞE ALINACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığının 2024 yılında istihdam edeceği 7 bin 158 kadronun ayrıntıları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Yapılan duyuruya göre, aralarında ziraat, gıda, su ürünleri, orman mühendislerinin de bulunduğu 5 bin 500 sözleşmeli personel, bin 500 tarım işçisi ve 158 tarım orman uzman yardımcısı alınacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na 5500 sözleşmeşi personel alımı yapılacak! Hangi meslek grupları yer alacak? İşte kadro listesi... - Resim : 1

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