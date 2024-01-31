Akaryakıta peş peşe zam! Benzine ve motorine tekrar zam geliyor... 31 ocak 2024 akaryakıt fiyatları

Vatandaşlar akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimi takip etmekte zorlanıyor. Motorinin litre fiyatına 1 lira 38 kuruşluk bir zam yapıldı haberleri daha sıcaklığını korurken bir zam haberi daha geldi. Sektör kaynaklarına göre, motorine 1,40 TL daha zam yapılacak. Böylece motorinin litresi 44-45 TL aralığına çıkacak.

Benzinde ise bu gece yarısı itibarıyla 2 TL civarında bir zam beklentisi bulunuyor.

İlerleyen günlerde akaryakıt fiyatlarındaki artışın devam etmesi bekleniyor.

31 OCAK 2024 AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 38,28 TL – 38,36 TL

Motorin: 41,55 TL – 41,62 TL

LPG (Otogaz): 20,11 TL – 19,85 TL

ANKARA

Benzin: 39,03 TL

Motorin: 42,35 TL

LPG (Otogaz): 20,29 TL

İZMİR