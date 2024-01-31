Akaryakıta peş peşe zam! Benzine ve motorine tekrar zam geliyor... 31 ocak 2024 akaryakıt fiyatları
Brent petrol fiyatlarındaki artışlar ve dövizdeki dalgalanmaların etkisiyle vatandaşlar, benzini ve motorini yakından takip ediyorlar. Motorinin litre satış fiyatına gece yarısı itibarıyla 1.38 TL'lik zam geldi. Zam pompaya yansır yansımaz benzin ve motorine tekrar zam haberi geldi.
Vatandaşlar akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimi takip etmekte zorlanıyor. Motorinin litre fiyatına 1 lira 38 kuruşluk bir zam yapıldı haberleri daha sıcaklığını korurken bir zam haberi daha geldi. Sektör kaynaklarına göre, motorine 1,40 TL daha zam yapılacak. Böylece motorinin litresi 44-45 TL aralığına çıkacak.
Benzinde ise bu gece yarısı itibarıyla 2 TL civarında bir zam beklentisi bulunuyor.
İlerleyen günlerde akaryakıt fiyatlarındaki artışın devam etmesi bekleniyor.
31 OCAK 2024 AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL
- Benzin: 38,28 TL – 38,36 TL
- Motorin: 41,55 TL – 41,62 TL
- LPG (Otogaz): 20,11 TL – 19,85 TL
ANKARA
- Benzin: 39,03 TL
- Motorin: 42,35 TL
- LPG (Otogaz): 20,29 TL
İZMİR
- Benzin: 39,22 TL
- Motorin: 42,54 TL
- LPG (Otogaz): 20,32 TL