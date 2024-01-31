Altını olanlar dikkat! Uzman isim uyardı: 24 saat sonra... 31 ocak 2024 altın fiyatları

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, düzenli olarak altın ve piyasalarla ilgili değerlendirmelerini sürdürüyor. Son olarak yaptığı değerlendirmede altın yatırımı yapmak isteyenleri FED'in alacağı faiz kararına dikkat etmeleri konusunda uyardı. Memiş yaptığı uyarıda faiz kararının ardından altın fiyatlarında hareketlilik yaşanacağını belirtti.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, konu ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu;

"Gram altın tarafında 1985 liralık gösterge kur seviyesi bulunuyor. Bu hafta altın tarafını bitirmeniz gerekiyor diye uyarılarım vardı. Hem gram hem de ons tarafında satışların gerçekleştiğini gördük. Ons altın tarafındaki beklentim 2000 doların üzerindeki güçlü duruşun süreceği yönünde. ABD'den gelecek bir faiz kararı var. Dolayısıyla açıklanacak karara göre yeniden bir baskılanma söz konusu olabilir. Ben Fed'in faizleri pas geçeceğini ve 25 baz puanlık artışı mart ayına erteleyeceğini düşünüyorum. Çünkü şu anda piyasalarda oluşan belirsizliğin sürdürülmesi, Fed'in de işine geliyor. Ne kadar belirsizlik olursa, o kadar şahin tonda açıklamalar ve söylem üzerinden piyasaları manipüle ettiklerini göreceğiz.

Acaba faiz kararından sonra düşüşler devam edip ons altın 2000 doların altına kadar gerileyecek mi? Bu sorunun cevabını arayacağım ama yukarı yönlü 2060 dolar kırılırsa da altın fiyatlarının tepkisi nereye kadar devam edecek? Karar açıklanmadan bu sorunun cevabı yok. Bilgiler gelsin, piyasa tepkisini görelim ondan sonra aşağıyı mı yoksa yukarıyı mı test edecek kararını vereceğiz. Bu yüzden yarına kadar alım-satım işlerinden uzak durun."

"UCUZA GRAM ALTIN ALMAK İÇİN SON 24 SAAT"

Gram altın ile ilgili görüşlerini belirten Memiş, "Gram altın fiyatlarına baktığımız zaman da gram altın/TL fiyatı gösterge kur tarafında 1985 lira seviyesinde. Gün içerisinde gram altın fiyatında uyarmıştım, bu hafta altın alım işini bitirmek gerekiyor. Çünkü bundan sonra fırsatlar vermeyebilir. Her ne kadar ons tarafında düşüşler yaşansa da, dolar kuru güçlü olduğu için gram altın tarafında pek fırsat yakalama şansı olmuyor. Dolayısıyla 1830 lira destek seviyesi var. Buralar altında son alım fırsatı ve bundan sonra trend yukarı." ifadelerini kullandı.

31 OCAK 2024 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.984,84

Gram altın satış: 1.985,13

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.339,00

Çeyrek altın satış: 3.419,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.658,00

Yarım altın satış: 6.797,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 13.275,00

Tam altın satış: 13.533,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 13.614,00

Cumhuriyet altını satış: 13.819,00

ATA ALTIN NE KADAR?