TBMM'deki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da bu kapsamda Meclis'teki Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bıraktı.

TBMM'deki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
Editör: Yasin Kerim Aşan
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) Atatürk Anıtı önünde de tören düzenlendi. Törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, Leyla Şahin Usta, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, TBMM idare amirleri, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun ile milletvekilleri ve TBMM idari personeli katıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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