Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten 23 Nisan Mesajı

GÜNÜMÜZÜN 23 NİSAN GÖREVİ:

GÜÇLÜ DEVLET VE GÜÇLÜ HÜKÜMET İÇİN BİRLEŞELİM

"23 Nisan 1920, Cumhuriyetimizin fiilen kurulduğu gündür. O gün büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, saltanata fiilen son verilmesine ve Türk milletinin egemenliğinin kurulmasına önderlik etmiştir. Böylece zaaf içindeki Osmanlı devletinin yerine yeni Türk devleti örgütlenmiştir. Ankara’da kurulan Büyük Millet Meclisi, Türk milletinin iradesini temsil ederek halkı birleştirmiştir. Bu sayede Büyük Millet Meclisi’nin komutası altındaki Türk orduları ülkeyi işgalden kurtardı.

Bugün 104 yıl sonra devletimizin 23 Nisan 1920 öncesinde olduğu gibi zaaf içinde olduğunu görüyoruz. PKK terör örgütünün yasal partisi kapatılmamıştır, hatta o partiye devlet hazinesinden 2 yılda 1 milyar 140 milyon Türk lirası verilmiştir. Bunun sonucunda güneydoğu illerimizde PKK terör örgütü iktidar makamlarına oturtulmuştur.

Bu koşullarda 104 yıl önce olduğu gibi devlet zaafını aşmak, milli devletimizi yeniden yapılandırmak, bu amaçla güçlü bir milli hükümet kurmak günün görevidir.

Vatan Partisi güçlü hükümet, güçlü devlet, güçlü ordu amacıyla devletimizin ve milletimizin bütün güçlerini birleşmeye çağırıyor.

23 Nisan’ın günümüzdeki anlam ve önemi budur."