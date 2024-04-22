Türk savaş gemilerinden KKTC limanlarına 23 Nisan ziyareti!
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Türk savaş gemilerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa ve Girne limanlarını ziyaret edeceği bildirildi.
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından (GKK) yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada TCG Bozcaada (F-500) karakol gemisinin Gazimağusa, TCG İmbat (P-335) hücumbotunun ise Girne Limanı'nı ziyaret edeceği belirtildi.
Açıklamada, her iki geminin de yarın 10.00-17.00 saatlerinde belirtilen limanlarda halkın ziyaretine açılacağı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı