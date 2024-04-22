Türk savaş gemilerinden KKTC limanlarına 23 Nisan ziyareti!

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından (GKK) yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada TCG Bozcaada (F-500) karakol gemisinin Gazimağusa, TCG İmbat (P-335) hücumbotunun ise Girne Limanı'nı ziyaret edeceği belirtildi.

Açıklamada, her iki geminin de yarın 10.00-17.00 saatlerinde belirtilen limanlarda halkın ziyaretine açılacağı kaydedildi.