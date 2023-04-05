TCDD'den 4 il için uyarı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 10-28 Nisan tarihlerinde Ankara'da Marşandiz Gar Sahası, Vagon Bakım Onarım Atölyesi, Araç Bakım Müdürlüğü, Lojistik Müdürlüğü, Ray Kaynak Fabrika Müdürlüğü, Demiryol Fabrikası Yolları, Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü yolları, Başkentray mıntıkası (Sazpınar ve Kızılcaköy yolları dahil) ve Yenikent yolları askeriye sahalarında ilaçlama yapılacağı kaydedildi.

10 Nisan-9 Haziran tarihlerinde ise Karaosman, Caferli, Şefaatli, Sarıkent, Yenifakılı, Fehimli, Paşalı (Yozgat), Kanlıca (Nevşehir), Himmetdede, Kalkancık, Beydeğirmeni, Boğazköprü, Keykubat, Kayseri, Gömeç (Kayseri) gar ve istasyonları arasında ilaçlama olacağının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi: