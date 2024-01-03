Terörist İslam Cehanfer Etkisiz Hale Getirildi! MİT'ten Irak'ın Kuzeyinde Kritik Operasyon

MİT, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK/KCK'ya ağır bir darbe indirdi. Düzenlenen kritik operasyonda, örgütün sözde sorumlularından "Berhudan Kelhor" kod adlı İslam Cehanfer etkisiz hale getirildi.

Terörist İslam Cehanfer Etkisiz Hale Getirildi! MİT'ten Irak'ın Kuzeyinde Kritik Operasyon

Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütleriyle mücadele tüm kararlılığıyla sürüyor. Son olarak Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyinde önemli bir operasyona imza attı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, YPG'nin sözde tabur sorumlusu İran asıllı "Berhudan Kelhor" kod adlı İslam Cehanfer'in faaliyetlerini takibe aldı.

MİT, düzenlediği operasyonla, İslam Cehanfer'i Türkiye sınırına 200 kilometre uzaklıktaki Pencevin kırsalında etkisiz hale getirdi.

Suriye'de bulunduğu dönemde PKK/KCK-PYD/YPG mensuplarının sorumluluğunu üstlenen ve yaralı örgüt mensuplarının tedavilerini gerçekleştiren Cehanfer'in, Irak ve Suriye'de faaliyette bulunduğu bildirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# MİT # operasyon # terörist
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