Terörist Sıtkı Güngör DEM Parti Milletvekilinin evinde yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yapılan operasyonlarda DEM Parti Milletvekili Çiçek Otlu'nun evinde terör örgütü üyesi yakalandı. "Sol marjinal silahlı terör örgütleri" olarak tanımlanan MLKP, TKP/ML ve MKP'nin cezaevleri yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda terör örgütü üyesi Sıtkı Güngör, DEM Parti Milletvekili Çiçek Otlu’nun evinde yakalandı. Evde yapılan aramalarda cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin mektupları da ele geçirildi. Ayrıca Sıtkı Güngör'ün Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın danışmanı olduğu biliniyor. Güngör hakkında daha önce de sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 10 yıla hapis istemiyle dava açılmıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü operasyon ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, terör örgütü MLKP üyesi Sıtkı Güngör ve DEM Parti Milletvekili Çiçek Otlu'nun aynı adreste ikamet ettiği belirtildi. Emniyet Genel Müdürlüğü açıklamasında DEM Parti milletvekili Çiçek Otlu'nun ikametini silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan yeşil kategoride aranan Serpil Arslan isimli şahsın da kullandığını ifade edildi. Sosyal medyadan açıklama yapan DEM Parti milletvekili Otlu ise önce "ikamet ettiğim ev" dedi. Otlu, bir süre sonra ise "Evin sahibinin Sıtkı Güngör" olduğu öne sürdü.