DEM Parti, İzmit'te CHP'yi destekleyecek!

DEM Parti, İzmit Belediye Başkan Adayı Avukat Gencer Demirkaya’nın adaylığını çekti. DEM Parti, 31 Mart seçiminde CHP’nin adayı Fatma Kaplan Hürriyet’i destekleyeceklerini duyurdu.

DEM Parti, İzmit'te CHP'yi destekleyecek!
Editör: Yasin Kerim Aşan

Yerel seçimlerde iş birliğini yapan CHP ve DEM Parti'den yeni bir adım daha geldi. İstanbul'un bazı ilçeleri, Mersin Akdeniz ilçesindeki anlaşma sonrası İzmit'te de uzlaşıldı.

DEM Parti, İzmit Belediye Başkan Adayı Avukat Gencer Demirkaya’nın adaylığını çekti. Parti, 31 Mart seçiminde CHP’nin adayı Fatma Kaplan Hürriyet’i destekleyeceklerini duyurdu.

2019 yerel seçimlerinde de HDP İzmit’te aday çıkarmayarak CHP’nin adayı Fatma Kaplan Hürriyet’i destekleme kararı almıştı.

Yapılan iş birliğine yönelik açıklama da DEM Parti Kocaeli İl Başkanı Nuri Tan'dan geldi. Muhalefete kaybettirmek istemediklerini söyleyen Tan, "Biz muhalefete kaybettirmek istemiyoruz. Tamamen kent uzlaşısı kapsamında yaptığımız değerlendirmenin bir sonucu” dedi.

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