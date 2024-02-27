Eskişehir'de patlama! Bölgeye polis ekipleri sevk edildi

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir iş yerinde patlama meydana geldi. Doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamanın ardından, bölgeye polis ve doğal gaz şirketinin ekipleri sevk edildi.

Eskişehir'de patlama! Bölgeye polis ekipleri sevk edildi
Editör: Yasin Kerim Aşan

Eskişehir'de korkutan bir patlama yaşandı. Patlamanın yaşandığı adres Odunpazarı ilçesinde Deliklitaş Mahallesi'ndeki İbrahimkaraoğlanoğlu Caddesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, caddede faaliyet gösteren tavuk ürünlerinin satıldığı bir iş yerinde patlama meydana geldi. Doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamanın şiddetiyle iş yerinin camları kırıldı, içeride bulunan ürünler zarar gördü. İş yerinin patlamanın şiddeti nedeniyle kırılan camları park halindeki otomobillere geldi.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve doğal gaz şirketinin ekipleri sevk edildi.

Patlamanın gerçekleştiği ve hasar oluşan iş yerinin çevresinde polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı. İş yeri sahibi ile haber için çekim yapmak isteyen basın mensupları arasında yaşanan tartışmaya polis müdahale etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Eskişehir # patlama # Odunpazarı
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