Emekli astsubaylar tazminat ve özlük hakları istiyor. Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Milli Savunma Bakanlığı’nın hazırladığı torba yasa teklifinden tazminat ve özlük hakkıyla ilgili maddenin çıkarılmasına Meclis’in önünden tepki gösterdi.

Görev süresince vatan savunmasının ön cephesinde yer alan emekli astsubaylar tazminat ve özlük hakkı talep ediyor.



Milli Savunma Bakanlığı'na ait torba yasa teklifinden Astsubaylara ilişkin özlük ve tazminat hakları maddesinin çıkarılmasına emekli astsubaylar tepki gösterdi.

Türkiye Emekli Astsubay Derneği üyeleri tıpkı subaylar gibi emekli olunca astsubayların da tazminat alması gerektiğini savundu

TEMAD’ın Meclis’in önünde yaptığı açıklamaya CHP’li milletvekilleri de destek verdi.



