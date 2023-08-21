Teslim olan terörist tek tek anlattı! PKK'nın Suriye'deki 20 örgütü deşifre oldu

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki 20 örgütü deşifre oldu. Rasulayn'da kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan PKK’lı terörist, son 11 yılda PKK'nın uzantısı olarak kurulan veya örgütle iş birliği yapan 20 silahlı terör örgütünü itiraf etti.

Teslim olan terörist tek tek anlattı! PKK'nın Suriye'deki 20 örgütü deşifre oldu

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki 20 örgütü deşifre oldu. Rasulayn'da kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan PKK’lı terörist, son 11 yılda PKK'nın uzantısı olarak kurulan veya örgütle iş birliği yapan 20 silahlı terör örgütünü itiraf etti.


PKK'LI TERÖRİSTTEN KRİTİK İTİRAFLAR 

23 Temmuz 2023'te Rasulayn'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı T.A. birkaç gün sonra verdiği kapsamlı ifadede terör örgütünün Suriye yapılanmasıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. T.A. son 11 yılda PKK'nın uzantısı olarak kurulan veya PKK'yla iş birliği yapan 20 silahlı terör örgütünü de anlattı.

T.A. son 11 yıldır terör örgütü PKK bünyesinde veya PKK ile yakın işbirliği içindeki 20 silahlı örgütü anlattı. Faaliyet alanlarını ve sorumlularının isimlerini verdi. Bu terör örgütlerinin başında ise ABD ve Batı’nın silah ve finans desteği verdiği YPG ile Avrupa ülkelerinin Meclislerinde ağırlayarak onurlandırdığı SDG geliyor.

PKK ile bağlantılı irili ufaklı terör örgütlerinin büyük çoğunluğu, omurgasını yine PKK’nın oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri, bünyesinde yer alıyor. 2013'te kurulan SDG ve bünyesindeki terör örgütleri, PKK’nın Suriye kolu YPG ile ittifak halinde hareket ediyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# YPG # pkk # suriye
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