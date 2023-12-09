TLB: "Okullarımızda Tarikatları İstemiyoruz"

Milli Eğitim Bakanlığı’nın tarikatların yönettiği çeşitli vakıf ve derneklerle protokol imzalamasına Türkiye Liseliler Birliği'nden tepki geldi. Türkiye Liseliler Birliği Başkanı Elif Yılmaz, "Okullarımızda tarikat ve cemaatleri istemeyen tüm liselileri imza atmaya çağırıyoruz" dedi.



Türkiye Liseliler Birliği, Milli Eğitim Bakanlığının "Hayat Boyu Öğrenme Projesi'ndeki “Değerler Eğitimi” başlığı altında, tarikatların yönettiği çeşitli vakıf ve derneklerle imzalanan iş birliği anlaşmalarına karşı çıktı. Liseliler basın açıklaması yaptı.



Türkiye Liseliler Birliği Başkanı Elif Yılmaz, okullarda tarikatlara geçit vermeyeceklerini söyledi.



Protokollerin iptali için imza kampanyası başlatıldığı duyuruldu.