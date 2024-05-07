İşçilerin kaldığı yatakhanede yangın çıktı

Yangın, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde meydana geldi. İşçilerin kaldığı bir yatakhanede yangın çıktı.

İşçilerin kaldığı yatakhanede yangın çıktı
Editör: Yağmur Biçen
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 İstanbul Başakşehir'de inşaat şantiyesindeki konteynerlerde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki bir inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında konteynerlerde hasar oluştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# işçi # yangın # müdahale
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