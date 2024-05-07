Karabük'te feci kaza

Karabük'te işçi servisi ile otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Karabük'te feci kaza
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:

Alınan bilgilere göre kaza, Eflani ilçesi merkezine bağlı Candaroğulları Mahallesi Meslek Yüksekokulu önünde yaşandı.

M.Y. idaresindeki 78 ABK 206 plaka Ford Transit marka işçi servisi ile karşı istikametten gelen İ.Ç. idaresindeki Tofaş marka 34 FDL 077 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.


Kazada, servis aracının sürücüsü M.Y. ile otomobil sürücüsü İ.Ç., 8 yaşındaki Z.A.M ve B.Ç. (62) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kırmızı ete indirim geliyor!Kırmızı ete indirim geliyor!Ekonomi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Karabük # işçi servisi # otomoil # trafik kazası # yaralı
Çok Okunanlar
Sağanak yağışlar devam edecek mi? 7 Mayıs 2024 hava durumu
Sağanak yağışlar devam edecek mi? 7 Mayıs 2024 hava durumu
Kırmızı ete indirim geliyor!
Kırmızı ete indirim geliyor!
Altın ve dolar yatırımcıları dikkat! İslam Memiş'ten önemli uyarılar geldi...
Altın ve dolar yatırımcıları dikkat! İslam Memiş'ten önemli uyarılar geldi...
Borç arayanlar dikkat! Bankalardan faizsiz 25 bin TL kredi
Borç arayanlar dikkat! Bankalardan faizsiz 25 bin TL kredi
13 ilçe, 79 durak ve günlük 45 bin yolcuyla bir İstanbul klasiği: 500T
13 ilçe, 79 durak ve günlük 45 bin yolcuyla bir İstanbul klasiği: 500T
Öne Çıkanlar AK Parti'de ABD sevdalılar öne çıktı | ULUSAL HABER AK Parti'de ABD sevdalılar öne çıktı | ULUSAL HABER Okuldan atılan öğrenci müdürünü silahla vurdu Okuldan atılan öğrenci müdürünü silahla vurdu