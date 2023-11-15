Tokat’ta Tır ve Traktör'ün Çarpısı Sonucu 2 Kişi Yaralandı!

Tokat’ın Erbaa ilçesi'nde tır ve traktörün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Elde edinilen bilgilere göre kazayla ilgili...

Tokat’ta Tır ve Traktör'ün Çarpısı Sonucu 2 Kişi Yaralandı!
Tır ve Traktör Çarpıştı: 2 yaralı

Tokat’ın Erbaa ilçesi tır ve traktörün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kazayla İlgili İnceleme Başlatıldı

Edinilen bilgilere göre, Erbaa otogar kavşağında, Bolu’dan İran istikametine giden B.A. idaresindeki 53 CUH 37 plakalı tır, Erbaa Gazi Bulvarından Otogar istikametine giden M.G. idaresindeki 05 HE 513 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisi ile traktör devrildi. Kazada traktör sürücüsü ve yanında bulunan Döndü G. yaralandı. ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri, polis ve itfaiye sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# traktör # kaza # tır kazası
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