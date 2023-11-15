Kırşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne Kömürcüoğlu atandı

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan’ın, İstanbul’a atanmasının sonrasında boş kalan görev koltuğuna Kırşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü...

Kırşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne Kömürcüoğlu atandı
Boş Kalan Müdürlük Koltuğunun Yeni ismi Belli Oldu!
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Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan’ın, İstanbul’a atanmasının ardından boşalan görevine Kırşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu atandı.

Boş Kalan Müdürlük Koltuğunun Yeni ismi Belli Oldu!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen sosyal ve ekonomik destekler ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da birçok ihtiyaç sahibi vatandaşa umut oluyor. Bu çerçevede il genelinde yürüttüğü çalışmalarla dikkatleri üzerine çeken Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan’ın İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevine atanmasının ardından boş kalan müdürlük koltuğunun yeni ismi belli oldu. Bakanlık onayı ile Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne Kırşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu atandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# siyaset # Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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