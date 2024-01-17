TSK Aden Körfezi'nde göreve devam edecek: Tezkere TBMM'den geçti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin tezkere kabul edildi.

TSK ADEN KÖRFEZİ'NDE 1 YIL DAHA GÖREV YAPACAK

Buna göre TSK, Aden Körfezi'ndeki görevine 1 sene daha devam edecek.

Kabul edilen tezkerede, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde vuku bulan deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemlerine karşı, 2008'de Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının alındığı anımsatıldı. Tezkerede, bu kapsamda TBMM'nin 10 Şubat 2009 tarihli kararıyla, TSK unsurlarının söz konusu bölgede görev yapması için bir yıl izin verildiği hatırlatıldı.

Bugüne kadar birer yıllık yetki süresi 14 kez uzatılan tezkerede, şu ifadeler kullanıldı: