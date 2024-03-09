Tunç Soyer'e İzmir'den sitem!

İzmir’de CHP’nin adaylarıyla yan yana gelmeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, seçim kampanyası için İstanbul’a gitti.

CHP, Soyer’i aday yapmadı. O andan itibaren Tunç Soyer, CHP adaylarıyla yan yana görüntü vermedi. CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, Soyer’e sitem etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının açıklanacağı gün Tunç Soyer Ankara’ya davet edilmişti. Tunç Soyer, açıklamadan 5 dakika önce aday yapılmayacağını öğrenmişti. Soyer, bu duruma “Siyasi nezaketsizlik” demişti. O andan itibaren de Soyer’in genel merkez ile arası açıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tunç Soyer’i Ankara çağırdı, seçimde birlikte çalışmayı teklifi etti. Ancak Soyer reddetti. Yerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilen Cemil Tugay da çağrı yaptı, "Adayların yanında yer alın" dedi, Tunç Soyer bu çağrıyı da karşılıksız bıraktı.

CHP ile Dem Parti’nin kriz yaşadığı anda Soyer, İstanbul’da ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu seçim çalışmalarında Soyer’in kendisine destek vereceğini söyledi.

Soyer’in İstanbul’da olması İzmir’de parti örgütünün düşük olan motivasyonunu olumsuz etkiledi. Cemil Tugay sakin ve çok soğuk bir açıklama yaptı, “yanımda bir dakika dahi durmadı” dedi.

CHP içine yönelik mesajlar veren Tugay’ın “dostun attığı gül yaralıyor bizi" ifadelerini kullanması dikkat çekti.