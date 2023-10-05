Maltepe Üniversitesi'nde Skandal! ''Türk'' Kelimesinden Rahatsız Oldular

Maltepe Üniversitesi'nin Güzel sanatlar Fakültesinde, 'Geleneksel Türk Tiyatrosu' adıyla okutulan dersin ismi ‘Geleneksel Türkiye Tiyatrosu’ olarak değiştirildi.



Türk tarihi yerine, Türkiye tarihi dediler, üniversitede müfredata soktular..



Maltepe Üniversitesi bir çok Üniversite'de Geleneksel Türk Tiyatrosu adıyla işlenilen dersin adını değiştirdi.



Bu ad değişikliği, "Türk" kelimesinin çıkarılmasıyla dikkat çekti.



Üniversite yetkilileri, bu ad değişikliğinin amacının Türk kültürünün daha geniş bir perspektiften ele almak olduğunu belirtti. Ancak bu karar, toplumun farklı kesimlerinden eleştirilere maruz kaldı.



Olay, Batı'nın Türk gençlerine dayattığı "kimliksizleşmeye" de bir örnek. Üniversite yönetimi, Türk kavramına karşı aldığı tavırla, milli değerleri yok sayan dayatmalara da kapıları açmış oldu.

