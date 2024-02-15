Türk Devleti Filistinli aileyi kurtardı! Elbasyouni ailesine Türkiye yardım etti

Filistinli mühendis Loay Elbasyouni, 19 Ocak'ta Ulusal Kanal'a konuşmuş ve Gazze'de sıkışıp kalan hasta anne babasına ulaşmaya çalıştığını söylemişti. NASA'da çalışan Filistinli Amerikan, anne babası da Alman vatandaşıydı. Ancak iki ülke Elbasyouni'ye sırtını çevirdi. O da ailesini kurtarmak için Türkiye Cumhuriyeti Devletine başvurdu.

Türk devleti devreye girdi, yaşlı anne babayı İsrail zulmünden çekip kurtardı. Loay Elbasyouni o anları şöyle anlattı:

- İlk olarak Almanya'nın İsrail Büyükelçiliğiyle konuştuk. Refah'tan sınırı geçebilmeleri için adlarının listede olması gerekiyordu. Ancak yardım etmediler. Sonra belki yardım ederler diye ABD'li yetkililerle konuştum... Onların da yardımı olmadı.

- Türkiye'de haberler çıkınca herkes bana yardım etmek istedi. İbrahim Kalın devreye girdi. Böylece anne babamın Gazze'den Refah'a gidebilmeleri için gereken ambulans bulundu.

Alya ve Mohammed Elbasyouni, Beyt Hanun'daki evlerinde kalıyordu. İsrail saldırınca karı koca Gazze şehrine geçti. Ancak yaşlı ve hasta çift İsrail saldırısı altında Refah sınır kapısına ulaşamıyordu. Türk devleti devreye girdi ve yaşlı çift Refah sınır kapısına ulaştırıldı. Anne Elbasyouni, Refah'a vardıklarında yaşadıklarını şöyle ifade etti:

- Refah sınır kapısına gittiğimizde Alman görevli bize vize ve yol için borç verebileceklerini söyledi. Ben gerek yok dedim. Benim oğullarım Türklerle irtibata geçti. Biz onlarla gideceğiz dedim.

İsrail, yaşlı çiftin yer aldığı ambulans konvoyunu da vurdu. Saldırıda Mohammed Al-Omari hayatını kaybetti. Mohammed Elbasyouni ambulansın vurulma anlarını anlattı:

- Ambulans geldi ve biz apar topar evimizden ayrıldık. Ambulanslar konvoy oluşturdu ve Şifa Hastanesine doğru yola çıktık. Şifa Hastanesine 300 metre kala ambulansı vurmaya başladılar. Birinci ve ikinci ambulansı vurdular. Şoför şehit oldu. Bir kişi yaralandı.

Mohammed Elbasyouni genel ve plastik cerrahı. İsrail'in saldırdığı Şifa hastanesinde tam 20 yıl çalıştı. Cerrahi bölümü başkanıydı. Gazze'den Refah'a giderlerken sığındıkları Şifa Hastanesi ise o hatırladığı hastane değildi artık:

- Bir hastane bulamadık. Doktor yok, ilaç yok. Hiçbir şey yok. Sadece şehitler geliyor, şehitler defnediliyor.

Yok olan sadece Şifa Hastanesi değil. Doktor Elbasyouni İsrail'in hedefinin Filistinlileri öldürmek olduğunu söyledi: