Türkçe Nasıl Linç Ediliyor? Dikkat Çeken Araştırma

BEYZA NUR ÇAKIR

Yarı Türkçe yarı İngilizce olarak konuşulan bu dil bir çevrimiçi İngilizce platformu tarafından araştırıldı. Üstelik Türkçeye zarar vermediği iddia edildi.

İngilizce Platformu'ndan Türkçe Araştırması

Ukraynalı girişimcilerin kurduğu çevrimiçi İngilizce Platformu'nun araştırmalarına göre plaza Türkçesi'nin Türkçeye zarar vermediği öngörülüyor. Yayınlanan raporda Türkçe karşılığı olan kelimelerin İngilizce olarak cümlenin içine karıştırılmasının olumlu olduğu öne sürüldü. Türkçenin adeta linç edildiği bu konuşma tarzı ile ilgili vatandaş da oldukça dertli...