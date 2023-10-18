Türkiye Filistin İçin Yasta! 3 Günlük Milli Yas İlan Edildi

İsrail'in Filistin'de yaptığı hastane saldırısı sonrası Türkiye'de milli yas ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz. Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük millî yas ilan edilmiştir" açıklamasını yaptı.