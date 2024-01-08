Türkiye Soğuk Havanın Etkisine Giriyor! 16 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı Yapıldı

Türkiye, soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden haftanın ilk günü için 16 kente sarı uyarı geldi.

Sarı uyarı verilen iller Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, İzmir, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak olarak sıralandı.

Hava sıcaklıkların 10 derece birden düşeceği belirtildi. Vatandaşlara sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi tehlikelerin yanı sıra soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

İstanbul'a Çarşamba Günü Kar Yağacak!

İstanbul’da hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönecek. Trakya'dan yurda girmesi beklenen kar yağışının çarşamba günü İstanbul'a ulaşacağı tahmin edilirken Ankara ve İzmir'de de hava sıcaklıklarının 5 ile 9 derece düşmesi bekleniyor.

Sağanak ve Rüzgar Etkili Oldu!

Öte yandan Bursa'nın Yıldırım ilçesinde fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kırklareli'nde de kuvvetli sağanak etkili oldu. Çok sayıda binanın bodrum katını su bastı, bazı araçlar su birikintileri nedeniyle yolda kaldı

Antalya'da da kuvvetli rüzgar nedeniyle Kaleiçi Yat Limanı ve falezlerde dev dalgalar oluştu. Limandaki balıkçılar, teknelerinin dalgalardan zarar görmemesi için çaba gösterdi.