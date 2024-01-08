Saldırı Hazırlığındaki 5 Terörist Etkisiz Hâle Getirildi! Milli Savunma Bakanlığı Duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

- Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.