Saldırı Hazırlığındaki 5 Terörist Etkisiz Hâle Getirildi! Milli Savunma Bakanlığı Duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 5 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Saldırı Hazırlığındaki 5 Terörist Etkisiz Hâle Getirildi! Milli Savunma Bakanlığı Duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

- Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
# Milli Savunma Bakanlığı # Fırat Kalkanı # Barış Pınarı Harekatı
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