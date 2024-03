Türkiye'den yeni operasyon hazırlığı! Uzmanlar Suriye ile iş birliğinin önemine işaret etti

Türkiye terörle mücadele noktasında Irak'ın kuzeyinde yeni bir operasyona hazırlanıyor. Son olarak Türkiye ve Irak stratejik ortaklık geliştirdi. Peki bu adım terörün bölgeden tamamen temizlenmesi için tek başına yeterli mi? Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa, konuyla ilgili, "Aynı benzer görüşmelerin mutlaka tez zamanda Suriye'de de başlatılması gerekir. Zaten biz bunu yıllardır söylüyoruz ama artık son noktaya dayandılar" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar Türkiye'nin Irak ile birlikte hareket ederek bölgeye kara harekatı yapacağını öngörüyor. İhsan Sefa şu ifadeleri kullanıyor:

Türkiye'nin operasyon öncesi teröristlerin Suriye'ye kaçış güzergahları belirleyip kontrol altına alması gerektiğine dikkat çekiyor.

Uzmanlar Irak ile atılan adımı olumlu bulsa da eksik kalan bir adım var. O da Suriye ile iş birliği.

"Burada terörü temizledikten sonra inşallah benim beklentim o ki Suriye'ye de yönlendirmemiz lazım. Bundan sonra herhâlde Esad ile konuşacağız. Gecikmeli de olsa çözeceğiz. Gecikilen her dakika Mehmetçiğin kanı demektir. Gecikilen her dakika şehit vermemiz demektir. Bir an önce bunların halledilmesi lazım."