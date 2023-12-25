Türkiye'nin en sinirli şehri bakın neresi çıktı! Kimsenin aklına gelmedi...
22 bin katılımcı ile yapılan bir araştırmada Türkiye'nin en sinirli illeri şaşkınlık uyandırdı. İşte araştırmaya göre Türkiye'nin en sinirli şehirleri...
İnternet üzerinden yapılan bir ankette 22 bin katılımcıya toplamda 15 soru yöneltildi. Düzenlenen anket Türkiye'nin en sinirli şehirlerini ortaya koydu.
Peki Türkiye'nin en sinirli ili hangisi? İşte İşte şaşırtan araştırmanın sonuçları...
|Şehir Adı
|Sinirlilik Düzeyi
|İzmir
|Yüzde 29
|Balıkesir
|Yüzde 30
|Çanakkale
|Yüzde 43
|Aydın
|Yüzde 50
|Ankara
|Yüzde 52
|Hatay
|Yüzde 53
|Eskişehir
|Yüzde 56
|Samsun
|Yüzde 60
|Sivas
|Yüzde 64
Kaynak: Sabah