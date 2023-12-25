Türkiye'nin en sinirli şehri bakın neresi çıktı! Kimsenin aklına gelmedi...

22 bin katılımcı ile yapılan bir araştırmada Türkiye'nin en sinirli illeri şaşkınlık uyandırdı. İşte araştırmaya göre Türkiye'nin en sinirli şehirleri...

Türkiye'nin en sinirli şehri bakın neresi çıktı! Kimsenin aklına gelmedi...
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İnternet üzerinden yapılan bir ankette 22 bin katılımcıya toplamda 15 soru yöneltildi. Düzenlenen anket Türkiye'nin en sinirli şehirlerini ortaya koydu.

Peki Türkiye'nin en sinirli ili hangisi? İşte İşte şaşırtan araştırmanın sonuçları...

Şehir Adı Sinirlilik Düzeyi
İzmir Yüzde 29
Balıkesir Yüzde 30
Çanakkale Yüzde 43
Aydın Yüzde 50
Ankara Yüzde 52
Hatay Yüzde 53
Eskişehir Yüzde 56
Samsun Yüzde 60
Sivas  Yüzde 64

Kaynak: Sabah

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