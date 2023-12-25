Türkiye'nin en sinirli şehri bakın neresi çıktı! Kimsenin aklına gelmedi...

İnternet üzerinden yapılan bir ankette 22 bin katılımcıya toplamda 15 soru yöneltildi. Düzenlenen anket Türkiye'nin en sinirli şehirlerini ortaya koydu.

Peki Türkiye'nin en sinirli ili hangisi? İşte İşte şaşırtan araştırmanın sonuçları...

Şehir Adı Sinirlilik Düzeyi İzmir Yüzde 29 Balıkesir Yüzde 30 Çanakkale Yüzde 43 Aydın Yüzde 50 Ankara Yüzde 52 Hatay Yüzde 53 Eskişehir Yüzde 56 Samsun Yüzde 60 Sivas Yüzde 64

Kaynak: Sabah