Uluslararası Uyuşturucu Kartelinin Elebaşı İstanbul'da Yakalandı! İstanbul'da Kartel-3 Operasyonu Düzenlendi

Mavi bültenle aranan uyuşturucu taciri Cristijan Palic, İstanbul’da yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “Türkiye’mizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız” mesajını verdi.

Uluslararası Uyuşturucu Kartelinin Elebaşı İstanbul'da Yakalandı! İstanbul'da Kartel-3 Operasyonu Düzenlendi

Güvenlik güçleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Orgabize suç örgütlerine karşı yapılan son operasyonun adresi İstanbul oldu. Düzenlenen operasyonla İnterpol tarafından Mavi Bültenle aranan “Uyuşturucu Kartelinin” yöneticilerinden Christijan Palic, Beşiktaş’ta yakalandı.

Mavi Bülten ile aranan Hırvatistan uyruklu Palic, Avrupa’da faaliyet gösteren kartellerle işbirliği içerisinde Güney Amerika’dan kokain temin edilmesine öncülük ettiği tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında, Christijan Palic'in Güney Amerika’da suç örgütleri ile iş birliği sağladığı ve suçtan elde edilen gelirin aklanmasında önemli rol oynadığı belirtti.

Bakan Yerlikaya, “Türkiye’mizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız” sözleriyle operasyonların devamına yönelik mesaj verdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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