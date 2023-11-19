Suriye'nin Kuzeyinde PKK Operasyonu! 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

PKK'ya yönelik operasyonlar devam ediyor. Suriye'de 4 terörist etkisiz hale getirildi. 2 PKK'lı da güvenlik güçlerine teslim oldu.

Suriye'nin Kuzeyinde PKK Operasyonu! 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
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PKK operasyonlarıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK terörist etkisiz hale getirildi.

PKK'daki çözülme de hızlandı. Bakanlık teslim olmalarla ilgili "Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK’dan kaçışlar devam ediyor" açıklaması geldi.

Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakoluna teslim oldu. Bakanlık, "Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır" denildi.

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