Kuzey Marmara Otoyolu'nu Kar Vurdu! Yol Kapandı Araçlar Mahsur Kaldı

Yurtta etkisini artıran yağışlı hava Kuzey Marmara Otoyolu'nda kar yağışı olarak etkisini sürdürüyor. Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı, yolun kapanmasına ve araçların yolda kalmasına neden oldu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nu Kar Vurdu! Yol Kapandı Araçlar Mahsur Kaldı

Yurt genelini etkisi altına alan soğuk ve yağışı hava bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiliyor. Pazar sabah saatlerinde etkisini artıran yağışlar, Kuzey Marmara Otoyolu'nu da vurdu.

Bölgede sabah başlayan kar yağışı, otoyolun Sevindikli mevkisinde yolun kapanmasına neden oldu.

Kar yağışı nedeniyle yollar karla kaplanırken, araçlar da ilerlemekte zorlandı ve trafik durma noktasına geldi.

Kar küreme ve tuzlama araçlarıyla ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Yolun yeniden trafiğe açılması için çalışmalar devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlerdir kar, sağanak yağış ve fırtına ile ilgili uyarılarda bulunmuştu.

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# Kuzey Marmara Otoyolu # Hava durumu # kar yağışı
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