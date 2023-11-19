Fahrettin Koca'dan Antibiyotik Kullanımıyla İlgili Uyarı

Fahrettin Koca, antibiyotik kullanımıyla ilgili uyarıda bulundu. Antibiyotiklerin ateş düşürmek, ağrı dindirmek amacıyla kullanılmalarının yanlış olduğunu belirten Bakan Fahrettin Koca, "Antibiyotiklerin, sadece bakterilere karşı etkili olduğu unutulmamalı." dedi.

Fahrettin Koca'dan Antibiyotik Kullanımıyla İlgili Uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. "18 Kasım Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü" dolayısıyla paylaşım yapan Bakan Fahrettin Koca, antibiyoik kullanımıyla ilgili uyarılarda bulundu.

Antibiyotiklerin bilinçli kullanılması gerektiğini, bilinçli kullanılmazsa bakterilerin yol açtığı hastalıklara karşı direnç kazanacağına ve tedavi sürecinde etkisiz hale geleceğine dikkati çeken Bakan Koca, şunları kaydetti:

- Bu durumlar arasında ölümcül hastalıklar da vardır. Antibiyotiklerin ateş düşürmek, ağrı dindirmek, virüslere bağlı enfeksiyonları tedavi etmek amacıyla kullanılmaları yanlıştır. Antibiyotiklerin, sadece bakterilere karşı etkili olduğu unutulmamalı. Antibiyotikler, hekim önerisi ve reçete ile alınır. Enfeksiyonu en etkili biçimde tedavi etmek ve direncin ortaya çıkma riskini azaltmak için doğru dozda, doğru şekilde, reçeteye uygun zaman aralıklarıyla kullanılmaları gerekir. Bilinçsiz antibiyotik kullanımının günümüzde dünya genelinde bir halk sağlığı sorununa yol açtığını hatırlatmak isterim.
İstanbul'a Kar Yağdı! Sokaklar Beyaz Örtüyle Kaplandıİstanbul'a Kar Yağdı! Sokaklar Beyaz Örtüyle KaplandıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# fahretin koca # antibiyotik
Çok Okunanlar
İstanbul'a Kar Yağdı!
İstanbul'a Kar Yağdı!
Fahrettin Koca'dan Antibiyotik Kullanımıyla İlgili Uyarı
Fahrettin Koca'dan Antibiyotik Kullanımıyla İlgili Uyarı
Kuzey Marmara Otoyolu'nu Kar Vurdu!
Kuzey Marmara Otoyolu'nu Kar Vurdu!
Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun'dan Yatırımcılara Sosyal Medya Uyarısı
Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun'dan Yatırımcılara Sosyal Medya Uyarısı
Bağcılar'da Trafik Kazası!
Bağcılar'da Trafik Kazası!
Öne Çıkanlar ENERJİ BAKANI MUHALEFETİN AKKUYU ELEŞTİRİLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ! | Ulusal Haber ENERJİ BAKANI MUHALEFETİN AKKUYU ELEŞTİRİLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ! | Ulusal Haber Kış Aylarının Rengarenk Çorbası! Kış Aylarının Rengarenk Çorbası!