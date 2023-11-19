İstanbul'a Kar Yağdı! Sokaklar Beyaz Örtüyle Kaplandı

Soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul'a kar yağdı. Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde beyaz örtü oluşturdu.

İstanbul'a Kar Yağdı! Sokaklar Beyaz Örtüyle Kaplandı
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İstanbul'da etkili olan soğuk ve yağışlı hava devam ediyor. Gece boyunca süren yağışlar sabah saatlerinde kar şeklinde etkisini gösterdi.

Çatalca ilçesinde sabah saat 06.00 sıralarında kar yağışı meydana geldi. Kar nedeniyle TEM otoyolunun bir kısmı ve yol kenarındaki yeşil alan beyaz örtüyle kaplandı.

Ümraniye, Beykoz, Çekmeköy, Üsküdar ve Kartal bölgelerinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu.

istanbul kar yağışı

Ümraniye'de ana yollarda kar beyaz örtü oluşturdu. Kar yağışını izlemek için araçlarıyla Büyük Çamlıca Tepesi'ne çıkmak isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Tepeye çıkan yokuşlarda kar örtüsü oluşurken, bazı araçlar da yol kenarında bekledi.

Yağış aralıklarla şiddetli rüzgarla birlikte etkisini sürdürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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