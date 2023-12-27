Uzman İsim Çankırı Depremi Sonrası O Bölgeye Dikkat Çekti! Büyüklük Verdi

Çankırı'da 4,5 büyüklüğünde deprem oldu. Vatandaşları korkutan deprem sonrası uzman isim Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Prof. Dr. Ercan, Kuzey Anadolu Fay'ına dikkat çekti.

Uzman İsimden Dikkat Çeken Açıklama

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Prof. Dr. Ercan, yaptığı açıklamada, Bolu-Gerede-Çankırı üçgenine dikkat çekti. Prof. Dr. Ercan, bu bölgede 6 ila 6,8 büyüklüğünde bir deprem olabileceğini aktardı. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın açıklaması şu şekilde:

- 27 Aralık 2023 Çarşamba 16.04’de Çankırı-Ilgaz’daki deprem, bu yörede Kuzey Anadolu Kırığının gerilmekte olduğunu göstermektedir. İleride Bolu-Gerede-Çankırı arası M6,0- M6,8 büyüklüğünde boşalma eğiliminde. Süreyi bilmiyoruz. Sağlam yerde, sağlam çelik yapı. Güçlü ekonomi.