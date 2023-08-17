Van'da evlat nöbeti! Aileler HDP il binası önüne yürüdü

Van'da eylem yapan aileler çocuklarını kaçıran PKK'ya karşı bir kez daha HDP il binası önüne yürüdü. Aileler "çocuklarımızı almadan eylemi sonlandırmayacağız" dedi.

Van'da evlat nöbeti! Aileler HDP il binası önüne yürüdü
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Van'da çocuklarını kaçıran PKK-HDP'ye karşı aileler nöbete devam etti.

HDP il binası önüne giden aileler çocuklarına kavuşmak için mücadeleden geri adım atmayacaklarını söyledi.

Aileler yıllardır çocuklarını göremiyor. Evlatlarının PKK'dan kaçıp devlete sığınmasını istiyorlar.

HDP'den çocuklarını isteyen anneler "zafer bizim olacak" dedi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Van # hdp # pkk # evlat nöbeti
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