Van'da evlat nöbeti! Aileler HDP il binası önüne yürüdü
Van'da eylem yapan aileler çocuklarını kaçıran PKK'ya karşı bir kez daha HDP il binası önüne yürüdü. Aileler "çocuklarımızı almadan eylemi sonlandırmayacağız" dedi.
Van'da çocuklarını kaçıran PKK-HDP'ye karşı aileler nöbete devam etti.
HDP il binası önüne giden aileler çocuklarına kavuşmak için mücadeleden geri adım atmayacaklarını söyledi.
Aileler yıllardır çocuklarını göremiyor. Evlatlarının PKK'dan kaçıp devlete sığınmasını istiyorlar.
HDP'den çocuklarını isteyen anneler "zafer bizim olacak" dedi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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